Таксист врезался в стену дома на Вагонке в Нижнем Тагиле

Таксист врезался в стену дома на Вагонке в Нижнем Тагиле
Таксист врезался в стену дома на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:48ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Водитель такси врезался в стену дома на улице Ильича на Вагонке в Нижнем Тагиле, сообщили очевидцы редакции TagilCity.ru.

27 апреля в 15.25 водитель автомобиля «Лада Гранта» 1985 года рождения допустил наезд на препятствие на улице Ильича, 31. Стаж вождения мужчины — 17 лет. На фотографиях можно увидеть, что на место ДТП выезжала скорая помощь.

Пассажиров в момент ДТП в салоне автомобиля не было, пострадавших нет. Предварительная причина аварии — несоответствие скорости конкретным условиям, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Там отметили, что водитель прошел медицинское освидетельствование, он оказался трезвым.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, в конце марта водитель такси с пассажирами врезался в столб в Екатеринбурге. В результате мама и дочь были госпитализированы с различными травмами. На момент ДТП они находились на заднем сиденье и не были пристегнуты, так как ремни безопасности не работали.

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