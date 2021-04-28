Таксист врезался в стену дома на Вагонке в Нижнем Тагиле

27 апреля в 15.25 водитель автомобиля «Лада Гранта» 1985 года рождения допустил наезд на препятствие на улице Ильича, 31. Стаж вождения мужчины — 17 лет. На фотографиях можно увидеть, что на место ДТП выезжала скорая помощь.
Пассажиров в момент ДТП в салоне автомобиля не было, пострадавших нет. Предварительная причина аварии — несоответствие скорости конкретным условиям, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Там отметили, что водитель прошел медицинское освидетельствование, он оказался трезвым.
Напомним, в конце марта водитель такси с пассажирами врезался в столб в Екатеринбурге. В результате мама и дочь были госпитализированы с различными травмами. На момент ДТП они находились на заднем сиденье и не были пристегнуты, так как ремни безопасности не работали.