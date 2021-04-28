Таксист врезался в стену дома на Вагонке в Нижнем Тагиле

Напомним, в конце марта водитель такси с пассажирами врезался в столб в Екатеринбурге. В результате мама и дочь были госпитализированы с различными травмами. На момент ДТП они находились на заднем сиденье и не были пристегнуты, так как ремни безопасности не работали.