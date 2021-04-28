Тело мужчины обнаружено недалеко от остановки в Екатеринбурге

Личность мужчины сотрудниками полиции установлена оперативно: это местный житель, гражданин Галимьянов, 1957 года рождения. Его личные вещи были не тронуты, поэтому версия ограбления исключается. По одной из предполагаемых версий, у скончавшегося мог оторваться тромб, прокомментировал инцидент глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.