Тело мужчины обнаружено недалеко от остановки в Екатеринбурге

Тело мужчины обнаружено недалеко от остановки в Екатеринбурге
Тело мужчины обнаружено недалеко от остановки в Екатеринбурге
Сегодня, 12:05ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Бездыханное тело мужчины обнаружено недалеко от остановки «Сварщиков» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга ранним утром 28 апреля. В СКР организована проверка.

Мертвого мужчину обнаружили около 7 утра прохожие, которые сообщили о страшной находке в дежурную часть полиции.

Личность мужчины сотрудниками полиции установлена оперативно: это местный житель, гражданин Галимьянов, 1957 года рождения. Его личные вещи были не тронуты, поэтому версия ограбления исключается. По одной из предполагаемых версий, у скончавшегося мог оторваться тромб, прокомментировал инцидент глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

В данный момент в СКР проводится доследственная проверка, в рамках которой следователем проведен осмотр места происшествия, а тело мужчины направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Также принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия.

Согласно предварительным данным проверки, смерть мужчины не носит криминального характера (предположительно, мужчина мог скончаться из-за проблем с сердцем), отметили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Напомним, 27 апреля на берегу реки Исеть в Екатеринбурге обнаружено тело молодого человека в хорошей одежде и с дорогим телефоном в руках. Его обнаружила прохожая во время прогулки.

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Екатеринбург
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