В хищении около 300 килограммов металла с базы на Руднике подозревается тагильчанин

30-летний житель поселка Рудника III Интернационала в Нижнем Тагиле задержан по подозрению в хищении металла весом около 300 килограмм с производственной базы, расположенной на улице Мраморная.

Охранники базы заметили, что неизвестные загружали металл в тентованную ГАЗель и вызвали полицию, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское». Сыщиками был установлен владелец фургона. Его подозреваемый нанял по объявлению. В результате весь похищенный металл был изъят и возвращен владельцам. Оперативное мероприятие Фото: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское» В отношении безработного мужчины, который ранее был судим за преступления имущественного характера и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 (Покушение на кражу). Отмечается, что в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Металл», направленного на выявление правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по приему , учету, заготовке и хранению лома черных и цветных металлов, а также пресечение фактов хищения, изъято из незаконного оборота 337 килограммов лома цветных и почти 4 тонны лома черных металлов. В результате по ст. 14.26 КоАП РФ (Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения) к административной ответственности были привлечены 20 лиц.

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