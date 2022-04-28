7-летний ребенок пострадал в ДТП с грузовиков в Двуреченске

Четыре человека пострадали в ДТП в Двуреченске, в том числе 7-летний ребенок. Происшествие случилось 27 апреля около 23.00 на перекрестке улиц Исетская и Димитрова.

По предварительной информации, водитель ВАЗ 21114, 32-летний мужчина ехал по второстепенной дороге и не пропустил грузовик Volvo, который ехал по главной дороге. В результате он допустил с ним столкновение. В результате пострадал сам водитель ВАЗа и три его пассажира, в том числе 7-летний ребенок. Мальчик получил травмы различной степени тяжести и доставлен в лечебное учреждение Сысерти. Все пассажиры на момент аварии были пристегнуты. Фото: УГИБДД по Свердловской области Инспекторы также установили, что водитель ВАЗ является жителем Челябинской области. Его стаж составляет 14 лет. Он один раз привлекался к административной ответственности. Водитель грузовика проживает в Свердловской области. На данный момент по факту ДТП проводится проверка.

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