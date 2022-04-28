Апелляция осужденных по делу экс-начальника ГИБДД Тагила передана в областной суд

Суд Тагилстроевского района вынес приговор Чернову и его подчиненным 14 февраля 2022 года. Чернова приговорили к двум годам колонии-поселения, бывшего замкома взвода Сергея Петухова к 10 месяцам, а инспекторам ГИБДД Денису Холстинину и Константину Бабушкину назначили девять месяцев.
Напомним, вечером 10 июля 2020 года в Нижнем Тагиле два сотрудника ГИБДД притормозили машину ЗАЗ Chance, за рулем которой сидел мужчина. На тот момент прав на вождение у него не имелось после совершенной им смертельной аварии.
Водителя привезли в отдел для привлечения к ответственности, однако в тот же вечер мужчину отпустили, так как выяснилось, что он является сыном вице-спикера гордумы Владимира Базилевича.
После этого инцидента в отношении инспекторов и их начальника было возбуждено уголовное дело.