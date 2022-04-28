Апелляция осужденных по делу экс-начальника ГИБДД Тагила передана в областной суд

Напомним, вечером 10 июля 2020 года в Нижнем Тагиле два сотрудника ГИБДД притормозили машину ЗАЗ Chance, за рулем которой сидел мужчина. На тот момент прав на вождение у него не имелось после совершенной им смертельной аварии.