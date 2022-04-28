Апелляция осужденных по делу экс-начальника ГИБДД Тагила передана в областной суд

Апелляция осужденных по делу экс-начальника ГИБДД Тагила передана в областной суд
Апелляция осужденных по делу экс-начальника ГИБДД Тагила передана в областной суд
Сегодня, 16:22ПроисшествияФото: 1МI
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила направил в Свердловский облсуд апелляционные жалобы по делу бывшего начальника ГИБДД Анатолия Чернова и его сотрудников.

Суд Тагилстроевского района вынес приговор Чернову и его подчиненным 14 февраля 2022 года. Чернова приговорили к двум годам колонии-поселения, бывшего замкома взвода Сергея Петухова к 10 месяцам, а инспекторам ГИБДД Денису Холстинину и Константину Бабушкину назначили девять месяцев.

Напомним, вечером 10 июля 2020 года в Нижнем Тагиле два сотрудника ГИБДД притормозили машину ЗАЗ Chance, за рулем которой сидел мужчина. На тот момент прав на вождение у него не имелось после совершенной им смертельной аварии.

Водителя привезли в отдел для привлечения к ответственности, однако в тот же вечер мужчину отпустили, так как выяснилось, что он является сыном вице-спикера гордумы Владимира Базилевича.

После этого инцидента в отношении инспекторов и их начальника было возбуждено уголовное дело.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиесудприговорапелляцияНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы