Дорожник в Серове нашел мину во время работ

Дорожник в Серове нашел мину во время работ
Дорожник в Серове нашел мину во время работ
Сегодня, 21:52ПроисшествияФото: 1МI
Мужчина, управлявший автогрейдером, увидел на дороге мину. Инцидент произошел в Серове.

Снаряд определили как 82-мм снаряд с отсутствием взрывателя и взрывчатого вещества. Кроме того, на корпусе мины была сильная коррозия.

Сотрудники ОМОН «Рассвет», который находится в Нижнем Тагиле, в ходе проверки определили, что найденная мина безвредна, сообщает пресс-служба Росгвардии по Свердловской области.

После того, как проверка была проведена, мину передали следственно-оперативной группе.

Напомним, несколько месяцев назад в Реже в результате взрыва снаряда военных времен, найденного во время ремонтных работ, погиб один человек и шестеро пострадали.

Сюжеты:
Новости УрФО
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