Дорожник в Серове нашел мину во время работ

Снаряд определили как 82-мм снаряд с отсутствием взрывателя и взрывчатого вещества. Кроме того, на корпусе мины была сильная коррозия.
Сотрудники ОМОН «Рассвет», который находится в Нижнем Тагиле, в ходе проверки определили, что найденная мина безвредна, сообщает пресс-служба Росгвардии по Свердловской области.
После того, как проверка была проведена, мину передали следственно-оперативной группе.
Напомним, несколько месяцев назад в Реже в результате взрыва снаряда военных времен, найденного во время ремонтных работ, погиб один человек и шестеро пострадали.