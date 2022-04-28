Лесной пожар под Ревдой угрожает жилым домам

Лесной пожар под Ревдой угрожает жилым домам
Лесной пожар под Ревдой угрожает жилым домам
Сегодня, 11:09ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Лесной пожар разгорелся под Ревдой. Первые сообщения о происшествии поступили на пульт диспетчера в 16.41 по местному времени. Прибывшие спасатели выяснили, что на площади в три гектара горит сухая трава.

До ближайших построек остается всего 100 метров. Пока что локализовать пламя не удается и есть вероятность разрастания площади. Пока на месте работают четыре единицы спецтехники и 18 человек личного состава, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.

За прошедшие сутки в Свердловской области в шесть раз уменьшена площадь лесных пожаров. По информации на 25 апреля зафиксировано 12 возгораний.

Губернатор региона уже принял меры по предупреждению возгораний и подписал указ о введении особого противопожарного режима. Он начинает действовать с 30 апреля.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
происшествиепожарРевда
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы