Лесной пожар под Ревдой угрожает жилым домам

До ближайших построек остается всего 100 метров. Пока что локализовать пламя не удается и есть вероятность разрастания площади. Пока на месте работают четыре единицы спецтехники и 18 человек личного состава, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.
За прошедшие сутки в Свердловской области в шесть раз уменьшена площадь лесных пожаров. По информации на 25 апреля зафиксировано 12 возгораний.
Губернатор региона уже принял меры по предупреждению возгораний и подписал указ о введении особого противопожарного режима. Он начинает действовать с 30 апреля.