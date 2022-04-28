Лесной пожар под Ревдой угрожает жилым домам

Лесной пожар разгорелся под Ревдой. Первые сообщения о происшествии поступили на пульт диспетчера в 16.41 по местному времени. Прибывшие спасатели выяснили, что на площади в три гектара горит сухая трава.

До ближайших построек остается всего 100 метров. Пока что локализовать пламя не удается и есть вероятность разрастания площади. Пока на месте работают четыре единицы спецтехники и 18 человек личного состава, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области. За прошедшие сутки в Свердловской области в шесть раз уменьшена площадь лесных пожаров. По информации на 25 апреля зафиксировано 12 возгораний. Губернатор региона уже принял меры по предупреждению возгораний и подписал указ о введении особого противопожарного режима. Он начинает действовать с 30 апреля. Особый противопожарный режим введен в Свердловской области в майские праздники

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