Найденные мертвые екатеринбуржцы оказались с криминальным прошлым

Найденные мертвые екатеринбуржцы оказались с криминальным прошлым
Найденные мертвые екатеринбуржцы оказались с криминальным прошлым
Сегодня, 14:51ПроисшествияФото: 1МI
Трое мертвых свердловчан, которых нашли в автомобиле в одном из дворов Екатеринбурга, оказались ранее судимыми. Их нашли 27 апреля 2022 года.

В результате установления личностей мужчин выяснилось, что все трое имели судимости, рассказали Ура.ру в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

По словам жены одного из мужчин, на которую зарегистрирован автомобиль, ее супруг отбыл из дома на машине еще в выходные дни и исчез.

Помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что признаков насильственной смерти эксперты-криминалисты не обнаружили. В настоящее время проводятся судмедэкспертизы. Также идет опрос очевидцев происшествия и людей, которые знали погибших.

Напомним, в Нижнем Тагиле местный житель позвал в гости своего знакомого, а когда тот пришел, связал его и на протяжении нескольких часов требовал у него пять тысяч рублей, при этом избивая и угрожая раскаленным утюгом. Мужчина испугался и деньги отдал, а сам обратился в полицию. Теперь на вымогателя возбуждено уголовное дело.

Сюжеты:
Новости УрФО
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