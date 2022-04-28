Названы причины смерти троих найденных в автомобиле мужчин в Екатеринбурге

По предварительным данным, это была передозировка наркотиками. Около трупов найдены пустые шприцы. Тела пролежали в Hyundai Creta несколько дней и уже начали пахнуть. Погибшие 38, 40 и 42 лет были друзьями. Ранее они уже были судимы.
По словам одного из очевидцев, водитель жил в доме на Палисадной. 24 апреля он поссорился с супругой, взял ее авто и уехал с друзьями, пишет Е1.
В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что проводятся экспертизы, в том числе устанавливается точная причина смерти. По итогам мероприятий будет принято процессуальное решение.
По словам источника издания, также проверяется версия о гибели из-за некачественного суррогата.