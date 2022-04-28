Объявления с угрозами убийства развесил в школе одиннадцатиклассник в Екатеринбурге

Объявления с угрозами убийства развесил в школе одиннадцатиклассник в Екатеринбурге
Объявления с угрозами убийства развесил в школе одиннадцатиклассник в Екатеринбурге
Сегодня, 13:47ПроисшествияФото: 1MI
В гимназии № 2, которая располагается в центре Екатеринбурга, один из учеников 11 класса развесил плакаты с угрозами об убийстве.

Родители учеников обеспокоены такими заявлениями, они боятся отправлять детей в школу. По словам родителей, администрация учреждения не реагирует на действия их ученика, наоборот, заставляет детей молчать, ничего не выкладывать и удалить фото.

В родительских чатах появилось сообщение, где родителей просят не паниковать. Руководство школы заявило, что такое поведение ребенка связано с предстоящими экзаменами. Мальчик находится в нервном напряжении. Там добавили, что конфликт исчерпан и ребенок находится под контролем.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, по факту произошедшего начата проверка. Представители гимназии уже опрошены, как и сам школьник. Ранее он на учете не состоял.

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