Тагильчанин угрожал раскаленным утюгом и требовал у знакомого 5 тысяч рублей

Тагильчанин угрожал раскаленным утюгом и требовал у знакомого 5 тысяч рублей
Тагильчанин угрожал раскаленным утюгом и требовал у знакомого 5 тысяч рублей
Сегодня, 14:09ПроисшествияФото: 1MI
Тагильчанин 28 марта пригласил к себе знакомого в гости. Последний пришел нетрезвым. Мужчина ему связал руки скотчем, запер двери и несколько часов требовал дать ему 5 тысяч рублей.

Причиной вымогательства стало то, что мужчина 1993 года рождения якобы узнал о незаконном обороте наркотиков знакомым.

При этом он угрожал применить насилие, избивая потерпевшего монтировкой. После получения отказа мужчина при помощи раскаленного утюга снова повторил требования. Саму технику он подносил к лицу своего знакомого.

Потерпевший испугался дальнейшего насилия и в тот же день выполнил требования. После этого мужчина обратился в полицию. Теперь в отношении его знакомого возбуждено уголовное дело за вымогательство с применением насилия.

Тагильчанин ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он судим за кражи, грабежи и разбой. Ему грозит до 7 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

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Нижний Тагил
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