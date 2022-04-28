Трупы трех мужчин нашли в машине у дома в Екатеринбурге

Трупы мужчин 38, 40 и 43 лет находились в припаркованной машине у дома на ул. Патриса Лумумбы в Екатеринбурге. Следов насильственной смерти специалисты не обнаружили.

Машина, в которой днем 27 апреля правоохранители обнаружили мужчин, была зарегистрирована на жену одного из погибших. Женщина пояснила, что ее муж уехал из дома еще в выходные дни и с тех пор на связь не выходил. По итогам осмотра места происшествия специалисты не обнаружили на трупах признаков насильственной смерти. От чего именно погибли мужчины, установят в ходе проверки, по итогам которой следователи примут процессуальное решение. Назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы, в том числе, для определения точной причины смерти мужчин. В рамках проверочных мероприятий проведён осмотр места происшествия, устанавливаются характеризующие данные в отношении граждан, чьи тела были обнаружены, опрашиваются очевидцы, а также лица, знавшие погибших, сообщил редакции TagilCity.ru старший помощник руководителя СКР по региону Александр Шульга. Сообщение о трупах в машине 27 апреля поступил в местный отдел полиции, в дальнейшем правоохранители установили личности погибших. Ими оказались ранее судимые местные жители 38, 40 и 43 лет. Напомним, 19 апреля в центре Екатеринбурга обнаружили труп капитана Росгвардии, по предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.

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