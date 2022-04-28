Трупы трех мужчин нашли в машине у дома в Екатеринбурге

Трупы трех мужчин нашли в машине у дома в Екатеринбурге
Трупы трех мужчин нашли в машине у дома в Екатеринбурге
Сегодня, 12:27ПроисшествияФото: 1MI
Трупы мужчин 38, 40 и 43 лет находились в припаркованной машине у дома на ул. Патриса Лумумбы в Екатеринбурге. Следов насильственной смерти специалисты не обнаружили.

Машина, в которой днем 27 апреля правоохранители обнаружили мужчин, была зарегистрирована на жену одного из погибших. Женщина пояснила, что ее муж уехал из дома еще в выходные дни и с тех пор на связь не выходил.

По итогам осмотра места происшествия специалисты не обнаружили на трупах признаков насильственной смерти. От чего именно погибли мужчины, установят в ходе проверки, по итогам которой следователи примут процессуальное решение.

Назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы, в том числе, для определения точной причины смерти мужчин. В рамках проверочных мероприятий проведён осмотр места происшествия, устанавливаются характеризующие данные в отношении граждан, чьи тела были обнаружены, опрашиваются очевидцы, а также лица, знавшие погибших, сообщил редакции TagilCity.ru старший помощник руководителя СКР по региону Александр Шульга.

Сообщение о трупах в машине 27 апреля поступил в местный отдел полиции, в дальнейшем правоохранители установили личности погибших. Ими оказались ранее судимые местные жители 38, 40 и 43 лет.

Напомним, 19 апреля в центре Екатеринбурга обнаружили труп капитана Росгвардии, по предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Сюжеты:
Новости УрФОЭксклюзив
Материалы по теме:
проверкаследствиетрупыЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы