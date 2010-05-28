90 заготовок для поддельных купюр обнаружили у жителя г. Нижний Тагил

При обыске в его квартире были обнаружены 2 готовые фальшивки и 90 «заготовок» - фрагментов бумаги с наклеенной фольгированной полоской, а также видимыми на просвет портретом Ярослава Мудрого и надписью «1000». Также изъяты клише для изготовления поддельных денег, рассказали нам в прокуратуре Ленинского района. Подделки, которые изготовлял тагильчанин, эксперты оценили как довольно качественные. По некоторым признакам они похожи на те фальшивки, вброс которых ранее неоднократно фиксировался в городе. Напомню, те фальшивые банкноты были как бы склеены из двух половинок. Сейчас проверяется, действительно ли арестованный мужчина имеет отношение к тем подделкам. За печать фальшивых денег тагильчанину грозит до 8 лет лишения свободы. К тому же, фальшивомонетчик признался в совершении убийства. Сотрудники прокуратуры не исключают, что убитая им женщина была его подельницей.