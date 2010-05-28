В г. Нижний Тагил торговка героином обвесила милиционеров

По оперативной информации 21-летняя жительница Старателя торговала героином. Оперативники произвели контрольную закупку одного грамма наркотика, расплатившись мечеными купюрами. После чего в квартиру ворвались сотрудники ОМОНа. Меченные деньги девушка сразу смыла в унитаз. При обыске милиционеры нашли более 3,5 грамм героина. В квартире помимо продавщицы находились еще шесть человек. По всей квартире были разбросаны шприцы. Оперативники установили, что среди задержанных был житель Новоасбеста, который находился в розыске за кражу. Когда милиционеры провели контрольное взвешивание приобретённого наркотика, выяснилось, что торговка их обманула. Вместо одного грамма героина она продала им только четверть. В отношении продавщицы героина, за сбыт и хранение наркотиков, возбуждено уголовное дело