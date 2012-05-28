Девушка-водитель в Нижнем Тагиле сбила на десятке мужчину

Происшествие случилось в воскресенье, 27 мая, в 16:55. Девушка сбила пешехода у дома №33 на проспекте Мира, двигаясь со стороны Газетной в сторону Учительской. После получения травм мужчину госпитализировали в Центральную городскую больницу №2.