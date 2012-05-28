Девушка-водитель в Нижнем Тагиле сбила на десятке мужчину
28 мая 2012, 15:56Происшествия
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У пострадавшего 1975 года рождения тупая, в терминологии отделения пропаганды Нижнетагильского ГИБДД, травма живота, сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.
Происшествие случилось в воскресенье, 27 мая, в 16:55. Девушка сбила пешехода у дома №33 на проспекте Мира, двигаясь со стороны Газетной в сторону Учительской. После получения травм мужчину госпитализировали в Центральную городскую больницу №2.
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