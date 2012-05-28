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МУП «Горэнерго» и другие предприятия Нижнего Тагила заплатят штрафы за загрязнение атмосферного воздуха
Сюжеты:
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МУП «Горэнерго» и другие предприятия Нижнего Тагила заплатят штрафы за загрязнение атмосферного воздуха

28 мая 2012, 12:58Происшествия
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