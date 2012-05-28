МУП «Горэнерго» и другие предприятия Нижнего Тагила заплатят штрафы за загрязнение атмосферного воздуха
Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с окружным Департаментом Росприроднадзора проверила соблюдение законодательства об охране атмосферного воздуха на 15 предприятиях г. Нижнего Тагила, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух сверх установленных нормативов.
Как сообщаетпресс-служба Прокуратуры Свердловской области, в период с 2010 по 2012 МУП«Горэнерго», эксплуатируя 2 газовые и 1 угольную котельные, расположенные в г.Нижнем Тагиле и в п. Уралец, имея 15 источников выбросов загрязняющих веществ,производит выбросы более 10 видов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, втом числе таких, как диоксид серы, углерода оксид, азота диоксид, сажа,азота оксид, метан. Однако разрешения на выброс загрязняющих веществ ватмосферный воздух предприятие не имеет. Так, только в 2011 году предприятиемвыброшено в атмосферу 99,503 тонн загрязняющих веществ.
Такимобразом, предприятие нарушило Федеральный РФ № 52-ФЗ «Осанитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В отношении МУП «Горэнерго»возбуждено административное дело, и само предприятие оштрафовано на 10 000рублей. Пресс-служба Прокуратуры Свердловской области также отмечает, что зааналогичные нарушения к административной ответственности в виде штрафовпривлечены начальник Нижнетагильской дистанции пути К.Мальцев, исполнительныйдиректор ЗАО «Тагилэнергосети» В.Емельянов.
Всегопрокуратурой по итогам проверки внесено 15 представлений об устранениинарушений федерального законодательства, возбуждено 19 дел об административныхправонарушениях, направлено два исковых заявления. 7 должностных лиц привлеченок дисциплинарной ответственности. Предприятиями принимаются меры по устранениюнарушения законодательства об охране атмосферного воздуха.
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