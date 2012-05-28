МУП «Горэнерго» и другие предприятия Нижнего Тагила заплатят штрафы за загрязнение атмосферного воздуха

Как сообщаетпресс-служба Прокуратуры Свердловской области, в период с 2010 по 2012 МУП«Горэнерго», эксплуатируя 2 газовые и 1 угольную котельные, расположенные в г.Нижнем Тагиле и в п. Уралец, имея 15 источников выбросов загрязняющих веществ,производит выбросы более 10 видов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, втом числе таких, как диоксид серы, углерода оксид, азота диоксид, сажа,азота оксид, метан. Однако разрешения на выброс загрязняющих веществ ватмосферный воздух предприятие не имеет. Так, только в 2011 году предприятиемвыброшено в атмосферу 99,503 тонн загрязняющих веществ.