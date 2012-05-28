На Тагилстрое девушка выпрыгнула из окна. Спустя некоторое время она умерла

Несчастье случилось утром 22 мая. Уже в 11 часов о происшествии было сообщено в полицию. Девушка выпрыгнула из окна своей квартиры по улице Гастелло на Тагилстрое, где проживала с родителями, рассказывает Алексей Олегович.