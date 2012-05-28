На Тагилстрое девушка выпрыгнула из окна. Спустя некоторое время она умерла
28 мая 2012, 18:07Происшествия
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Знакомые рассказывают, что срыв девушки был связан с несданным экзаменом. Следователь Алексей Усатов, ведущий дело о смерти девушки, пока такую информацию не обнародует.
Несчастье случилось утром 22 мая. Уже в 11 часов о происшествии было сообщено в полицию. Девушка выпрыгнула из окна своей квартиры по улице Гастелло на Тагилстрое, где проживала с родителями, рассказывает Алексей Олегович.
В смерти девушки 1988 года рождения пока не найдено признаков насильственной смерти. Криминала тоже не обнаружено. Сейчас проводится доследственная проверка, и завтра некоторые данные могут быть обнародованы сообщает Алексей Усатов.
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