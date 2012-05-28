В Нижнем Тагиле двух приставов будут судить за служебный подлог

Женщины 25 лет обвиняются в служебном подлоге, причем в нескольких случаях. Все эпизоды, а на счету одной их пять, другой – один, были совершены в 2011 году. Приставы вносили заведомо ложные сведения о наличии долгов у должников по исполнительным производствам. Женщины составляли акты о невозможности взыскания долга.