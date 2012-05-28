В Нижнем Тагиле двух приставов будут судить за служебный подлог
28 мая 2012, 14:15Происшествия
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Закончилось расследование уголовного дела в отношении двух сотрудниц отдела судебных приставов по Ленинскому району Нижнего Тагила и Пригородного района.
Женщины 25 лет обвиняются в служебном подлоге, причем в нескольких случаях. Все эпизоды, а на счету одной их пять, другой – один, были совершены в 2011 году. Приставы вносили заведомо ложные сведения о наличии долгов у должников по исполнительным производствам. Женщины составляли акты о невозможности взыскания долга.
Делалось ли это из корыстных побуждений или «по доброте душевной», в следственном комитете Свердловской области не уточняют. Сейчас следователи собрали достаточную доказательную базу, и дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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