Вынесли приставку, роутер, планшет, DVD-проигрыватель… Раскрыта кража в Нижнем Тагиле

Около 23 часов, собравшись с силами, мужчина направился домой, но попасть в свою комнату не смог – ключи непонятным образом исчезли из кармана брюк. К счастью, дубликат ключей был у родственников, что и спасло нетрезвого гражданина. Попав, наконец, в свое жилище на втором этаже, хозяин обнаружил пропажу дорогостоящей техники: из комнаты исчезли игровая приставка, роутер, DVD-проигрыватель, планшетный компьютер, два сотовых телефона. На обычном месте не оказалось и денег, около трех тысяч рублей. Странным было то, что окно комнаты открыто настежь. Потерпевший тут же обратился в полицию с заявлением о краже с причинением значительного ущерба, порядка 50 тысяч рублей.

Сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия, постарались разобраться, при каких обстоятельствах потерпевший мужчина мог потерять ключи. С большим трудом мужчина вспомнил, что пока он «отдыхал» на лавочке к нему подходил его давний знакомый. Именно с него и начали проверку стражи порядка. Около полуночи, когда приятель потерпевшего сильно хромая возвращался домой, на улице Матросова прямо у подъезда к нему подошли оперативники отдела полиции № 19. На вопросы полицейских мужчина отвечал очень неохотно и вяло. Было видно, что собеседник изрядно нервничает. Мужчина категорически отрицал факт встречи с потерпевшим. Это и вызвало подозрение у полицейских, мужчину доставили в отдел по ул. Чернышевского.

В отделе полиции, по словам начальника уголовного розыска отдела полиции № 19 майора Игоря Эркенова, к доставленному 40-летнему гражданину возникло очень много вопросов. Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления подозреваемый дал признательные показания в совершенном преступлении. Он пояснил, что поздним вечером действительно встретил своего знакомого. Тот пьяный сидел на лавочке, а из кармана его брюк торчала связка ключей. Тут у мужчины с богатым криминальным прошлым и возник умысел на совершение кражи. Он знал, где живет приятель, не раз бывал у него в гостях и был уверен, что там есть чем поживиться. Мужчина рассчитывал, что из-за сильного алкогольного опьянения друг вряд ли вспомнит об этой встрече и подумает на него, и уж тем более не обратится в органы внутренних дел.

На входе в общежитие, вахтер дотошно расспрашивал, к кому пришел незнакомец. Обманом злоумышленнику все же удалось пройти через вахту и свободно открыть комнату. Понимая, что пройти мимо бдительного охранника с большой поклажей ему не удастся, мужчина решил уходить через окно. Он спустил связанные узлы с похищенным имуществом на бельевой веревке и выпрыгнул сам, но неудачно - сильно повредил ногу. По дороге домой травмированный «домушник» встретил давнего знакомого и предложил купить все за 3000 рублей. Тот, не раздумывая, согласился.

Стражи порядка, видя, что задержанный от полученной травмы испытывает сильную боль, отвезли его в травмпункт, где специалисты диагностировали перелом левой ноги и наложили гипс.

В настоящее время в отношении жителя Тагилстроевского района возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище). Оперативники принимают меры к возвращению похищенного имущества законному владельцу. До суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Избежать кражи, если её совершает кто-то знакомый, достаточно сложно, но в этом случает есть все шансы найти украденное. В остальных случаях могут помочь алюминиевые двери - они выглядят внушительно и в большинстве случаев воры предпочитают не связываться с такой защитой. Хотя не стоит забывать, что большинство квартирных краж происходит из-за невнимательности домовладельцев, которые оставляют вору лазейки.