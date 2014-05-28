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Вынесли приставку, роутер, планшет, DVD-проигрыватель… Раскрыта кража в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вынесли приставку, роутер, планшет, DVD-проигрыватель… Раскрыта кража в Нижнем Тагиле

28 мая 2014, 15:25ПроисшествияЕвгения
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