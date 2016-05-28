В пятницу в Нижнем Тагиле иномарка не уступила дорогу ВАЗу: образовалась пробка на несколько сотен метров (ФОТО)
28 мая 2016, 12:55Происшествия
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Небольшое ДТП в Нижнем Тагиле спровоцировало крупную пробку вечером 27 мая.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительным данным, водитель темной иномарки выезжал со второстепенной дороги на улицу Красногвардейская и не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, двигавшемуся по направлению к улице Кулибина.
В результате данного маневра произошло столкновение. Автомобили перекрыли движение на полосе в сторону центральной части города, поэтому на дороге образовался затор. Кроме того, ВАЗ частично оказался на встречной полосе.
Информации о пострадавших в данном ДТП нет.
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