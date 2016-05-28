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В пятницу в Нижнем Тагиле иномарка не уступила дорогу ВАЗу: образовалась пробка на несколько сотен метров (ФОТО)
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В пятницу в Нижнем Тагиле иномарка не уступила дорогу ВАЗу: образовалась пробка на несколько сотен метров (ФОТО)

28 мая 2016, 12:55Происшествия
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