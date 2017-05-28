Два легковых авто столкнулись в Екатеринбурге: пострадали двое пассажиров (ФОТО)

Водитель Daewoo Nexia ехал по Сибирскому тракту и при развороте не убедился в безопасности своего маневра. В это время попутно двигался Nissan. Произошло столкновение.

В аварии пострадали два человека – пассажиры автомобиля виновника, мужчина и женщина. Они были госпитализированы с травмами головы и ушибами.

Водителю Nexia, судя по фото с места аварии, очень повезло, сильный удар пришелся чуть правее его двери, пишет E1.ru.

Фото: E1.ru