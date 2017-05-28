Два легковых авто столкнулись в Екатеринбурге: пострадали двое пассажиров (ФОТО)
28 мая 2017, 13:30Происшествия
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На Сибирском тракте в Екатеринбурге в минувшую субботу произошло ДТП. Около дома №30 столкнулись две иномарки.
Сюжеты: Екатеринбург
Водитель Daewoo Nexia ехал по Сибирскому тракту и при развороте не убедился в безопасности своего маневра. В это время попутно двигался Nissan. Произошло столкновение.
В аварии пострадали два человека – пассажиры автомобиля виновника, мужчина и женщина. Они были госпитализированы с травмами головы и ушибами.
Водителю Nexia, судя по фото с места аварии, очень повезло, сильный удар пришелся чуть правее его двери, пишет E1.ru.
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Фото: E1.ru
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