Молодой человек с психическим расстройством выпал из окна многоэтажного дома в Екатеринбурге

Сообщается, что погибший парень имел инвалидность. Он скончался на месте от полученных травм.

Предварительно известно, что у молодого человека были психические отклонения в здоровье, пишет E1.ru.

Напомним, это уже четвертый случай в столице Урала за последние несколько дней.