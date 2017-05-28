Молодой человек с психическим расстройством выпал из окна многоэтажного дома в Екатеринбурге
28 мая 2017, 14:00Происшествия
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В столице Урала из окна многоэтажного дома недалеко от Южного автовокзала выпал молодой екатеринбуржец.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщается, что погибший парень имел инвалидность. Он скончался на месте от полученных травм.
Предварительно известно, что у молодого человека были психические отклонения в здоровье, пишет E1.ru.
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