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Нетрезвый водитель насмерть сбил двух девочек в Свердловской области (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нетрезвый водитель насмерть сбил двух девочек в Свердловской области (ФОТО)

28 мая 2017, 12:00Происшествия
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