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Рецидивист из Берёзовского был задержан в Екатеринбурге за нападение на таксиста и угон
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рецидивист из Берёзовского был задержан в Екатеринбурге за нападение на таксиста и угон

28 мая 2017, 11:45Происшествия
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