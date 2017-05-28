Восьмилетний мальчик попал под колеса иномарки в Екатеринбурге (ФОТО)
28 мая 2017, 09:00Происшествия
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В Екатеринбурге днём 27 мая в одном из дворов по улице Павла Шаманова под колеса иномарки попал ребенок.
Сюжеты: Екатеринбург
Восьмилетний ребенок катался на самокате, в это время рядом ехал Geely MK. Мальчик резко выехал перед машиной, пишет издание E1.ru. Водитель не сумел быстро отреагировать и наехал на мальчика.
Юному екатеринбуржцу диагностировали перелом бедра.
В полиции Екатеринбурга отметили, что родителям стоит регулярно напоминать детям о безопасности на дорогах, особенно во время каникул.
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Фото: E1.ru
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