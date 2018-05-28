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Проверка по факту столкновения автобуса с 30-ю детьми и фуры начата в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проверка по факту столкновения автобуса с 30-ю детьми и фуры начата в Нижнем Тагиле

28 мая, 16:15Происшествия
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