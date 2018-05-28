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Школьники свободно покупали сигареты в одном из магазинов Нижнего Тагила (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьники свободно покупали сигареты в одном из магазинов Нижнего Тагила (ВИДЕО)

28 мая, 19:05Происшествия
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