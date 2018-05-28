Школьники свободно покупали сигареты в одном из магазинов Нижнего Тагила (ВИДЕО)

О том, что в одном из магазинов поселка Кирпичный можно свободно, невзирая на возраст, купить сигареты, рассказали ученики близлежащей школы. Кроме того, момент продажи табачных изделий несовершеннолетнему зафиксировала скрытая видеокамера.

На место правонарушения выезжали сотрудники полиции. По словам руководителя группы по связям со СМИ МУ МВД России «Нижнетагильское» Элины Балуцы, в настоящее время по данному факту проводится проверка. Составленный протокол о нарушении будет направлен для рассмотрения в мировой суд.