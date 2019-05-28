Два жителя Нижнего Тагила пострадали в ДТП на въезде в город
Сегодня, 13:59ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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28 мая на Южном подъезде в Нижний Тагил столкнулись «ВАЗ» и «Хендай Акцент». Два человека пострадали и госпитализированы в больницу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
ДТП случилось утром в 8:30. 21-летний водитель ВАЗа ехал по Южному проезду со стороны улицы Садовая и при повороте налево не предоставил преимущество «Хендаю». В результате ДТП он получил ушиб груди и закрытый перелом левого колена, а его пассажир, 28-летняя девушка, — перелом грудного отдела позвоночника.
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Водитель автомобиля «Хендай Акцент» освидетельствован на состояние опьянении. На момент ДТП водитель был трезв. Водитель автомобиля «ВАЗ» в связи с госпитализацией освидетельствован будет в медицинском учреждении на основании анализа крови,сообщили в ГИБДД.
По факту ДТП проводится проверка.
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