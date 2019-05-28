Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Два жителя Нижнего Тагила пострадали в ДТП на въезде в город
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
D335558a 75c8 4a8c b850 10c26578cae5

Два жителя Нижнего Тагила пострадали в ДТП на въезде в город

Сегодня, 13:59ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Читайте
также
УГМК подарила Нижнему Тагилу дорогу до вип-деревни Росселя и Козицына
Доживут ли ваши суставы до старости
Градсовет предложил установить старый въездной знак в город на Старателе