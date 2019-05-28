Под Екатеринбургом в доме из стеклянных бутылок сгорел пенсионер
В коллективном саду «Родник» под Екатеринбургом произошел пожар в доме, построенном из стеклянных бутылок. Погиб пенсионер, пишет портал Е1.
Пожар произошел 27 мая около 9 часов вечера. В доме находились 82-летний пенсионер и его сын с сожительницей. Как сообщают очевидцы, мужчина уже несколько лет не вставал с постели, он был парализован. Когда начался пожар, его сын с сожительницей распивали алкоголь. Мужчина сказал отцу, что нужно эвакуироваться, однако пенсионер ответил, что им нужно спасаться самим. Женщина и мужчина успели выбежать, они не пострадали, помощь медиков им не потребовалась. Пенсионер погиб в огне.
Из-за особенностей строения дома пожар распространился довольно быстро, кроме того, в доме находились газовые баллоны. Строение выгорело полностью.
Стены дома были выложены стеклянными бутылками, необычное строение возводил погибший пенсионер.
Днем ранее в Нижнем Тагиле произошел пожар в квартире дома на улице Победы. В огне никто не пострадал, были эвакуированы 20 человек, среди них — двое детей.