Под Екатеринбургом в доме из стеклянных бутылок сгорел пенсионер

Пожар произошел 27 мая около 9 часов вечера. В доме находились 82-летний пенсионер и его сын с сожительницей. Как сообщают очевидцы, мужчина уже несколько лет не вставал с постели, он был парализован. Когда начался пожар, его сын с сожительницей распивали алкоголь. Мужчина сказал отцу, что нужно эвакуироваться, однако пенсионер ответил, что им нужно спасаться самим. Женщина и мужчина успели выбежать, они не пострадали, помощь медиков им не потребовалась. Пенсионер погиб в огне.