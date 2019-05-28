Суд Нижнего Тагила объявил приговор мужчине, который голый с ножом напал на соседа
Сегодня, 17:23ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Голый тагильчанин пришел к соседу и ударил его ножом в живот, за что Дзержинский райсуд приговорил виновника к четырем годам колонии, сообщила пресс-служба районной прокуратуры.
Сюжеты: Нижний Тагил
По версии следствия, пьяный тагильчанин без одежды, пряча за спиной нож, пришел к соседям и начал выяснять с ними отношения. В момент конфликта осужденный свободной рукой попытался ударить собеседника, но тот быстро среагировал и перехватил удар. Тогда злоумышленник вонзил в живот соседа нож. Ранее преступник был неоднократно судим.
В результате драки пострадавший получил рану живота, которую эксперты инкриминировали как тяжкий вред здоровью.
Мужчину обвинили в умышленном причинении вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия. Суд назначил наказание в виде четырех лет колонии строгого режима.
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