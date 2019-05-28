Суд Нижнего Тагила объявил приговор мужчине, который голый с ножом напал на соседа

По версии следствия, пьяный тагильчанин без одежды, пряча за спиной нож, пришел к соседям и начал выяснять с ними отношения. В момент конфликта осужденный свободной рукой попытался ударить собеседника, но тот быстро среагировал и перехватил удар. Тогда злоумышленник вонзил в живот соседа нож. Ранее преступник был неоднократно судим.