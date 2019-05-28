В Саратовской области семиклассник напал с топором на сверстницу в школе
Сегодня, 15:50ПроисшествияФото: pixabay.com
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Сегодня в школе № 4 города Вольск Саратовской области семиклассник напал на 12-летнюю девочку с ледорубом, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Мальчика уже задержали.
По информации «Говорит Москва», мальчик принёс в школу ледоруб и ударил им по голове 12-летнюю ученицу. Девочка получила травму головы и сейчас находится в больнице. Знакомые мальчика рассказали, что он увлекался стрельбой из пневматики, и был общительным. Сейчас в школе работают следователи, а мальчик задержан. Перед инцидентом он опубликовал на своей странице в социальной сети видеообращение и оставил отложенную публикацию с манифестом, где критикует современное общество и ссылается на юношу, который устроил стрельбу в Керченской школе в 2018 году.
Ученики школы рассказали «Говорит Москва», что Даниила растит одна мать, а отец умер. Также мальчик состоял на учёте комиссии по делам несовершеннолетних в школе.
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