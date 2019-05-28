В Серове осудили мужчину, застрелившего прохожего из винтовки

Следствие установило, что весной 2018 года мужчина приобрел мелкокалиберную винтовку ТОЗ-8 и боеприпасы к ней. На суде задержанный сказал, что оружие нашел и решил оставить себе.

11 июня 2018 года пьяный серовчанин катался на чужой машине по городу. По его словам, он искал какого-то мужчину. Местонахождение неизвестного злоумышленник пытался выведать у прохожих, но они ответа дать ему не смогли. Не получив нужную информацию, осужденный ударил одного прохожего прикладом винтовки, а другого убил выстрелом в голову.