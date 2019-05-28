В Серове осудили мужчину, застрелившего прохожего из винтовки
Сегодня, 18:59ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Серове 28-летний житель застрелил прохожего и ударил еще одного мужчину прикладом винтовки, за что суд приговорил его к 14 годам колонии особого режима, сообщает СУ СК России по региону.
Следствие установило, что весной 2018 года мужчина приобрел мелкокалиберную винтовку ТОЗ-8 и боеприпасы к ней. На суде задержанный сказал, что оружие нашел и решил оставить себе.
11 июня 2018 года пьяный серовчанин катался на чужой машине по городу. По его словам, он искал какого-то мужчину. Местонахождение неизвестного злоумышленник пытался выведать у прохожих, но они ответа дать ему не смогли. Не получив нужную информацию, осужденный ударил одного прохожего прикладом винтовки, а другого убил выстрелом в голову.
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Суд признал задержанного виновным по статьям: «Убийство», «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», «Неправомерное завладение автотранспортом» и «Побои». Ближайшие 14 лет осужденный проведет в колонии особого режима.
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