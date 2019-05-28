В Ставрополе мужчина изрезал ножом четверых журналистов газеты «Родина»
27 мая мужчина ворвался в редакцию газеты «Родина» в Ставрополе и изрезал ножом четверых журналистов. Следственный комитет организовал проверку, пишет РИА Новости.
Как пояснил в соцсети губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, сейчас нападавший задержан. Глава региона подчеркнул, что это уголовное преступление и будет проведена тщательная проверка.
Мужчина принес в редакцию статью о Сталине и потребовал главного редактора опубликовать материал. Мужчине пояснили, что вопрос о возможной публикации статьи нужно обсудить на редколлегии. Тогда гость повел себя агрессивно, набросился на редактора, ранил его в щеку. На помощь коллеге поспешили журналисты, которые также получили ножевые ранения. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Трое отпущены домой, один человек проходит лечение в стационаре.
Следственный комитет организовал проверку касательно инцидента. По предварительной информации, задержанный имеет психическое заболевание.
Накануне мэр из Хакасии напал на журналиста канала «Россия 24» и избил его. После происшествия на мэра заведено уголовное дело. Ранее он уже был судим по статье «Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц». Партия «Единя Россия» исключила чиновника из своих рядов.