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#домахорошо
В Ставрополе мужчина изрезал ножом четверых журналистов газеты «Родина»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Ставрополе мужчина изрезал ножом четверых журналистов газеты «Родина»

Сегодня, 09:20ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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