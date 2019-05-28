Житель Нижнего Тагила провалился в четырёхметровый колодец и сломал рёбра
В Нижнем Тагиле 40-летний мужчина получил травмы из-за падения в колодец, сообщили TagilCity.ru в Центре защиты населения города. По словам спасателей, мужчина выпивал в компании друзей, не заметил открытый колодец и провалился на глубину около четырёх метров.
В Нижнем Тагиле 40-летний мужчина получил травмы из-за падения в колодец, сообщили TagilCity.ru в Центре защиты населения города. По словам спасателей, мужчина выпивал в компании друзей, не заметил открытый колодец и провалился на глубину около четырёх метров.
Инцидент произошёл днём возле дома по адресу Черноисточинское шоссе, 41. Как объяснили в тагильском Центре защиты населения, колодец глубиной четыре метра был без люка. Мужчина выпивал с друзьями возле него, в один момент захотел отойти и провалился. При падении он получил травму и выбраться не смог ни сам, ни с помощью друзей. Пришлось вызывать спасателей. Те прибыли на место, спустились за пострадавшим, соорудили для него крепления и подняли наружу. После осмотра медиками скорой помощи выяснилось, что мужчина сломал четыре ребра и получил сотрясение мозга. Его госпитализировали в больницу.
Колодец, по заявлению спасателей, заброшенный — никаких подключенных коммуникаций в нём обнаружить не удалось. Также неизвестно, кому он принадлежит. Поэтому строители накрыли его и огородили.