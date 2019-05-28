Житель Нижнего Тагила провалился в четырёхметровый колодец и сломал рёбра

Инцидент произошёл днём возле дома по адресу Черноисточинское шоссе, 41. Как объяснили в тагильском Центре защиты населения, колодец глубиной четыре метра был без люка. Мужчина выпивал с друзьями возле него, в один момент захотел отойти и провалился. При падении он получил травму и выбраться не смог ни сам, ни с помощью друзей. Пришлось вызывать спасателей. Те прибыли на место, спустились за пострадавшим, соорудили для него крепления и подняли наружу. После осмотра медиками скорой помощи выяснилось, что мужчина сломал четыре ребра и получил сотрясение мозга. Его госпитализировали в больницу.