В Асбесте подросток угнал у матери машину и врезался в полицейский автомобиль
Вечером 27 мая в Асбесте сотрудники ДПС устроили погоню за автомобилем ВАЗ, который, как оказалось, девятиклассник угнал у собственной матери, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Полицейские, патрулируя улицы города, заметили на площади возле торгового центра автомобиль, который показался им подозрительным. Через громкоговоритель инспекторы ДПС попросили водителя остановиться, но тот свернул во дворы.
Неoднократно по грoмкой связи сoтрудники ГИБДД призывaли вoдителя отeчественного автoмобиля останoвиться, но вoдитель игнорирoвал требoвания сотрудникoв, и, нарушaя ПДД и требoвания знаков, продолжал движение,сообщили в Госавтоинспекции.
Погоня продолжалась 15 минут. Водитель выпрыгнул из машины на ходу, а та в свою очередь протаранила полицейский УАЗ. Оказалось, что за рулем был девятиклассник , который взял автомобиль у матери. Она узнала о случившимся через два часа от полицейских. По данному факту инспекторами ДПС в отношении подростка было составлено 11 административных протоколов за нарушение ПДД.