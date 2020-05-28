В Асбесте подросток угнал у матери машину и врезался в полицейский автомобиль

Полицейские, патрулируя улицы города, заметили на площади возле торгового центра автомобиль, который показался им подозрительным. Через громкоговоритель инспекторы ДПС попросили водителя остановиться, но тот свернул во дворы.

Погоня продолжалась 15 минут. Водитель выпрыгнул из машины на ходу, а та в свою очередь протаранила полицейский УАЗ. Оказалось, что за рулем был девятиклассник , который взял автомобиль у матери. Она узнала о случившимся через два часа от полицейских. По данному факту инспекторами ДПС в отношении подростка было составлено 11 административных протоколов за нарушение ПДД.