В Екатеринбурге нетрезвый охранник украл из сейфа автоцентра 845 тысяч рублей

Инцидент произошел в апреле 2019 года. Мужчина пришел на работу нетрезвым и решил вскрыть сейф. У него были ключи, с помощью которых он открыл двери в кассовое помещение.

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что после этого углошлифовальной машиной охранник попытался спилить замок, но сделать этого не смог, потому что был нетрезв и данный инструмент для подобных работ не предназначен.

Позднее мужчина нашел ключи от сейфа и открыл его. Он забрал 800 тысяч рублей, а также устройство для использования 3D-очков, имеющее стоимость больше 45 тысяч рублей. После совершения преступления мужчина сбежал. Однако камеры видеонаблюдения его засняли, а потому он был пойман на следующий день.