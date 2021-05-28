Из-за прорыва водопровода 7 домов подтопило в Екатеринбурге

Из-за прорыва водопровода холодного водоснабжения 7 частных домов подтопило в Екатеринбурге. В прокуратуре организовали проверку и поставили ход устранения аварии под контроль.

Инцидент произошел в четверг, 27 мая на пересечении улиц Татищева и Плотников в Екатеринбурге. Из-за коммунальной аварии, устранением которой занимается ЕМУП «Водоканал», было отключено места прорыва труб. Аварийная бригада в течение дня откачивала воду с подтопленных дворов. Полное устранение последствий аварии запланировано в срок до 29 мая 2021 года. Произведено отключение воды в 6 двухэтажных домах по улице Заводская. Организован подвоз воды. Проведено ограждение места аварии, установлено ограждение края проезжей части, выставлены дорожные знаки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Напомним, из-за коммунальной аварии ночью 12 мая улицу Московскую затопило в Екатеринбурге. В подпольях частных домов вода местами поднялась на уровень выше метра. Фонтан из-под земли: улицу Московскую затопило в Екатеринбурге

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