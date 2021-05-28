Легковушка сбила подростка на велосипеде на Вагонке в Нижнем Тагиле

Легковушка сбила подростка на велосипеде на Вагонке в Нижнем Тагиле
Легковушка сбила подростка на велосипеде на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:36ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Легковой автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста на Вагонке в Нижнем Тагиле. Об этом рассказали очевидцы происходящего.

Инцидент случился 28 мая, около 19.00, на улице Дзержинского. Подросток 13-14 лет попал под колеса на нерегулируемом пешеходном переходе. Очевидцы рассказали, что мальчика сбили, когда он на велосипеде выехал на проезжую часть, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Врачи «скорой помощи», которую вызвал водитель автомобиля, оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь. Свидетели подчеркнули, что подросток травмировал левую руку.

Транспортное средство получило механические повреждения, рассказали TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.

Фото:группа «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте»

Напомним, 28 мая в Екатеринбурге под колесами автомобиля погиб велосипедист. После столкновения, он не дождался прибытия скорой медицинской помощи. На данный момент виновник аварии устанавливается.

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