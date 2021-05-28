Легковушка сбила подростка на велосипеде на Вагонке в Нижнем Тагиле

Инцидент случился 28 мая, около 19.00, на улице Дзержинского. Подросток 13-14 лет попал под колеса на нерегулируемом пешеходном переходе. Очевидцы рассказали, что мальчика сбили, когда он на велосипеде выехал на проезжую часть, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».