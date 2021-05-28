Мотоциклист без прав влетел в бетонный блок на Лебяжке в Нижнем Тагиле

Водитель мотоцикла «Мотоленд» (мужчина 1999 года рождения), двигаясь по лесной дороге в сторону коллективного сада у дома № 1 Б по улице Лебяжинская, не выбрал скорость обеспечивающую безопасность движения и допустил наезд на препятствие в виде бетонного блока,сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.
В результате аварии мужчин был госпитализирован с открытым переломом правой голени. Отмечается, что водитель управлял транспортом без прав, а также сам мотоцикл не состоял на учете в ГИБДД.
Напомним, 27 мая около 00.20 в Екатеринбурге около остановки общественного транспорта «ЖБИ» Nissan врезался в Lexus, стоящий на светофоре. В результате пострадал 9-летний мальчик. Он был госпитализирован с переломом основания черепа. Мужчина, который совершил наезд, рассказал, что отвлекся на ребенка.