Мотоциклист без прав влетел в бетонный блок на Лебяжке в Нижнем Тагиле

Мотоциклист без прав влетел в бетонный блок на Лебяжке в Нижнем Тагиле
Мотоциклист без прав влетел в бетонный блок на Лебяжке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:10ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
В бетонный блок врезался мотоциклист на улице Лебяжинская в Нижнем Тагиле. Происшествие случилось 27 мая.

Водитель мотоцикла «Мотоленд» (мужчина 1999 года рождения), двигаясь по лесной дороге в сторону коллективного сада у дома № 1 Б по улице Лебяжинская, не выбрал скорость обеспечивающую безопасность движения и допустил наезд на препятствие в виде бетонного блока,сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

Происшествие с мотоциклом
Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

В результате аварии мужчин был госпитализирован с открытым переломом правой голени. Отмечается, что водитель управлял транспортом без прав, а также сам мотоцикл не состоял на учете в ГИБДД.

Напомним, 27 мая около 00.20 в Екатеринбурге около остановки общественного транспорта «ЖБИ» Nissan врезался в Lexus, стоящий на светофоре. В результате пострадал 9-летний мальчик. Он был госпитализирован с переломом основания черепа. Мужчина, который совершил наезд, рассказал, что отвлекся на ребенка.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
происшествиедтпмотоциклистыНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы