От коронавируса скончался глава подразделения Минздрава Свердловской области

Информацию о смерти начальника ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Свердловской области подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава URA.RU.
Сергей Тарадай возглавлял подразделение регионального Минздрава с октября 2020 года.
Напомним, замгендиректора «Новой больницы» Игорь Шифрин посмертно награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Врач скончался после двух недель, проведенных в реанимации. На фоне коронавируса у него обострились сопутствующие заболевания.