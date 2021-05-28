От коронавируса скончался глава подразделения Минздрава Свердловской области

Напомним, замгендиректора «Новой больницы» Игорь Шифрин посмертно награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Врач скончался после двух недель, проведенных в реанимации. На фоне коронавируса у него обострились сопутствующие заболевания.