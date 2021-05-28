От коронавируса скончался глава подразделения Минздрава Свердловской области

От коронавируса скончался глава подразделения Минздрава Свердловской области
От коронавируса скончался глава подразделения Минздрава Свердловской области
Сегодня, 09:38ПроисшествияФото: pixabay.com
От осложнении из-за коронавирусной инфекции в городской больнице № 40 скончался глава подразделения Минздрава Свердловской области Сергей Тарадай.

Информацию о смерти начальника ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Свердловской области подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава URA.RU.

Сергей Тарадай возглавлял подразделение регионального Минздрава с октября 2020 года.

Напомним, замгендиректора «Новой больницы» Игорь Шифрин посмертно награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Врач скончался после двух недель, проведенных в реанимации. На фоне коронавируса у него обострились сопутствующие заболевания.

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Екатеринбург
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