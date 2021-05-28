Посетители ТЦ «Мега» эвакуированы в Екатеринбурге

Массовая эвакуация произошла в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге. Сообщение о том, что посетителям необходимо покинуть здание, появилось на фасаде здания.

Эвакуация в «Меге» на улице Металлургов в Екатеринбурге была объявлена днем 28 мая. Как сообщают очевидцы, требование покинуть торговый центр появилось на фасаде здания. Также предупреждение прозвучало по громкоговорителям. В пресс-службе регионального МЧС пояснили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, сообщает Е1. По словам спасателей, причин для паники у посетителей нет. ТЦ продолжит работу, как только помещения проверят специалисты. Напомним, вечером 19 мая пассажиров метро на станциях «Геологическая», «Чкаловская» и «Ботаническая» эвакуировали в Екатеринбурге. По словам главы пресс-службы областного МВД Валерия Горелых, срочные меры были приняты в связи с обнаружением двух подозрительных предметов Пассажиров метро эвакуировали в Екатеринбурге

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