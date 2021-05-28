В «бермудском треугольнике»: родные пропавшего в Абхазии туриста надеются на поиски

О завершении спасательной операции по поиску 64-летнего туриста из Екатеринбурга, который пропал в верховьях реки Гумиста 12 мая, заявили в МЧС Абхазии спустя 11 дней после начала спасательной операции. Она так и не принесла результатов — ни самого мужчины, ни его следов обнаружить не удалось.
Родные и друзья путешественника не теряют надежды и надеются на продолжение спасательной операции, которая, по словам абхазского инструктора-спасателя Фатика Смыра, никто не прекращал.
Мы все сидим на рюкзаках. Пока не знаем, когда отправят. Территория, где необходимо проводить поиски, огромная, и рассматривается, как и куда кого направить, точки доступа, снабжение, рассказал он Е1.
Один из проводников по горам Абхазии считает, что екатеринбуржец зря отправился вниз по незнакомой местности, ведь это место называют «бермудским треугольником» и на этом месте уже пропало без вести много людей.
Сейчас друзья, коллеги и родные пропавшего туриста объявили сбор средств и волонтеров, готовых отправиться на поиски в горы Абхазии.
Напомним, поиски пропавшего в горах туриста из Екатеринбурга завершены в Абхазии 23 мая. Спасатели и инструктор Анна Гилева дошли до места на перевале Химса, где, предположительно, мог находиться турист. Был отработан обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью, однако поиски не принесли результатов.