В «бермудском треугольнике»: родные пропавшего в Абхазии туриста надеются на поиски

О завершении спасательной операции по поиску 64-летнего туриста из Екатеринбурга, который пропал в верховьях реки Гумиста 12 мая, заявили в МЧС Абхазии спустя 11 дней после начала спасательной операции. Она так и не принесла результатов — ни самого мужчины, ни его следов обнаружить не удалось.