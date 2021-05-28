Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Екатеринбурге

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось днем в пятницу, 28 мая вблизи дома № 105 на улице в Екатеринбурге.
Велосипедист не пережил столкновения с автомобилем. Виновника аварии еще не установили, сообщает Е1.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтроинспекции. Они устанавливают водителя и машину, совершившую наезд на велобайкера, а также все обстоятельства произошедшего.
По предварительной информации ГИБДД, велосипедист переезжал дорогу в неположенном месте.
Напомним, 20 мая 10-летнего мальчика на велосипеде, который неожиданно выехал на проезжую часть, сбила женщина-водитель на Ford в Екатеринбурге. Момент происшествия попал на видео.