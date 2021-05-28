Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Екатеринбурге

Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Екатеринбурге
Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Екатеринбурге
Сегодня, 14:30ПроисшествияФото: Е1.RU
Велосипедист погиб под колесами автомобиля на улице Амундсена в Екатеринбурге. Пострадавший скончался на месте происшествия до приезда «скорой помощи».

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось днем в пятницу, 28 мая вблизи дома № 105 на улице в Екатеринбурге.

Велосипедист не пережил столкновения с автомобилем. Виновника аварии еще не установили, сообщает Е1.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтроинспекции. Они устанавливают водителя и машину, совершившую наезд на велобайкера, а также все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации ГИБДД, велосипедист переезжал дорогу в неположенном месте.

Напомним, 20 мая 10-летнего мальчика на велосипеде, который неожиданно выехал на проезжую часть, сбила женщина-водитель на Ford в Екатеринбурге. Момент происшествия попал на видео.

Сюжеты:
Екатеринбург
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