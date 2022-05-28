777 тысяч рублей отдала тагильская пенсионерка телефонным мошенникам

К примеру, у 83-летней тагильчанки похитили 777 тысяч рублей. Ей позвонил «следователь» и сказал, что ее внучка спровоцировала ДТП. Все свои деньги женщина отдала курьеру, приехавшему за ними. Ей пообещали, что внучка не будет сидеть в тюрьме. Но на самом деле никакого ДТП не было.