777 тысяч рублей отдала тагильская пенсионерка телефонным мошенникам

777 тысяч рублей отдала тагильская пенсионерка телефонным мошенникам
777 тысяч рублей отдала тагильская пенсионерка телефонным мошенникам
28 мая, 11:57ПроисшествияФото: pixabay.com
Жертвами телефонных аферистов стало еще большее число стариков Нижнего Тагила.

Пенсионеры из Нижнего Тагила стали чаще передавать сбережения аферистам, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

За последнею неделю в данное отделение полиции поступило 7 подобных заявлений. Пожилые граждане сообщали, что им позвонили и говорили, что те попадают под уголовную статью, и чтобы от нее «освободиться», нужно внести средства.

К примеру, у 83-летней тагильчанки похитили 777 тысяч рублей. Ей позвонил «следователь» и сказал, что ее внучка спровоцировала ДТП. Все свои деньги женщина отдала курьеру, приехавшему за ними. Ей пообещали, что внучка не будет сидеть в тюрьме. Но на самом деле никакого ДТП не было.

Также недавно в центре социального обслуживания населения Ленинского района состоялась встреча сотрудников полиции с пенсионерами. Лекцию прочитала замначальника следованного подразделения отдела полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник юстиции Наталья Кордюкова.

Она рассказала, что злоумышленники в качестве жертв выбирают чаще всего стариков. Причем действовать телефонные аферисты могут из любого города страны или даже мира.

Лектор раздала присутствующим бабушкам и дедушкам специальные памятки, разработанные сотрудниками полиции. На них представлены самые популярные мошеннические схемы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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