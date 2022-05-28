Мать и трое детей получили травмы в ДТП под Каменском-Уральским

Мать и три ребенка 12, 7 и 4 лет получили ссадины и царапины в аварии под Каменском-Уральским.

27 мая в 10.00 на трассе Сысерть-Часовая произошла авария, в ходе которой пострадала 31-летняя водитель «Лады» и трое ее детей – 12, 7 и 4 лет. Об этом сообщает ku66.ru. Известно, что женщина съехала с дороги. Автомобиль опрокинулся. Полицейским автолюбительница рассказала, что ехала со скоростью 60 км/ч, но машину неожиданно занесло. Все дети сидели сзади автомобиля. Старшие мальчики были пристегнуты, а младшая девочка сидела в детском кресле. Благодаря того, что все находящиеся в машине соблюдали правила безопасности перевозок, они получили лишь незначительные ссадины. Помощь медиков никому не понадобилась.

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