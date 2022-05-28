После смерти уральца от капельницы возбуждено уголовное дело

Уралец Владимир скончался, после того как почувствовал боль в руке на месте прокола для капельницы.

Житель Екатеринбурга Владимир Уклейкин скончался в больнице после простой капельницы. Возбуждено уголовное дело, пишет Е1. Официальная причина наступления смерти — сепсис. Родственники считают, что в больнице №23 мужчине занесли инфекцию. Мужчину отвезли в больницу из-за сильных болей с диагнозом «остеохондроз». В госпитале ему ставили капельницы с простыми препаратами препаратами (витамины, калий, магний, физраствор), а через четыре дня отпустили домой. Однако у пациента поднялась температура и заболела рука на месте прокола для капельницы. Боли стали невыносимыми, доктор сказал, что это сепсис, и мужчину снова оставили в больнице. Далее, как рассказывают родственники, ему дали таблетки, а лечение обещали назначить на следующий день, когда на работу придет конкретный врач. А ночью Владимир оказался в реанимации и через сутки умер. Мужчине было 56 лет. Он работал инженером на одном из предприятий города. После проверки по обращению родных мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей). Назначена экспертиза.

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