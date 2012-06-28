Авария на Серова-Пархоменко: «Камаз» въехал в маршрутку

Авария на Серова-Пархоменко: «Камаз» въехал в маршрутку

Буквально минуты назад случилась серьезная авария недалеко от перекрестка улиц Пархоменко-Серова. Машина «Камаз» въехала в маршрутное такси. Столкновение пришлось на боковую дверь, как раз через которую пассажиры заходят в салон. На данный момент пресс-служба ОГИБДД «Нижнетагильское» подробный комментарий не дает, но дополнительная информация обязательно появится. Наместо происшествия выехала машина «Скорой помощи», личности пострадавших поканеизвестны. Фото не с места аварии. © TagilCity.ru

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