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Авария на Серова-Пархоменко: «Камаз» въехал в маршрутку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Авария на Серова-Пархоменко: «Камаз» въехал в маршрутку

28 июня 2012, 11:46Происшествия
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