В Кушве задержан угонщик «Субару-Импреза»
28 июня 2012, 10:10Происшествия
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Молодой человек двадцати лет практически у соседа по саду украл автомобиль «Субару-Импреза». По всей видимости, этот парень живет по законам рэкета, поскольку не мудрствуя лукаво, угнанную машину он припарковал на одной из улиц того же коллективного сада «Дачный». На этой же улице его и поймали.
Похититель оказался жителем города Кушва, в совершении злодеяния созналсясразу, рассказал, что взял автомобиль без разрешения собственника. В итогемашина была найдена в тот же день, когдапострадавший обратился с заявлением в дежурную часть.
На угонщика теперь возбуждено уголовное дело по статье 161 ч.1 УК РФ.
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