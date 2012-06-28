В сегодняшнем столкновении маршрутки с КАМАЗом в Нижнем Тагиле пострадали женщина и ребенок (ФОТО)

У ребенка также резаная рана нижней губы и ссадина на правом предплечье. Женщина же получила еще ссадину левой голени. После оказания помощи женщина была отправлена домой, а девочка продолжает находиться в больнице.

По данным отделения пропаганды Нижнетагильского ГИБДД, авария произошла в 11:15 утра. Газель, по сообщениям очевидцев, 10-го маршрута, ехала практически полная. На перекрестке, двигаясь по Серова, водитель 1981 года рождения начал поворачивать налево на Пархоменко. В этот момент навстречу ему по улице Серова прямо быстро ехал КАМАЗ-65115 под управлением мужчины 1986 года рождения. Удар был очень сильный, КАМАЗ протащил маршрутку на некоторое расстояние, и от удара она подалась набок, едва устояв на колесах.