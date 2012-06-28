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В сегодняшнем столкновении маршрутки с КАМАЗом в Нижнем Тагиле пострадали женщина и ребенок (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В сегодняшнем столкновении маршрутки с КАМАЗом в Нижнем Тагиле пострадали женщина и ребенок (ФОТО)

28 июня 2012, 16:57Происшествия
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