В сегодняшнем столкновении маршрутки с КАМАЗом в Нижнем Тагиле пострадали женщина и ребенок (ФОТО)
Это женщина 1969 года рождения и девочка 1996 года рождения. У обеих – закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга.
У ребенка также резаная рана нижней губы и ссадина на правом предплечье. Женщина же получила еще ссадину левой голени. После оказания помощи женщина была отправлена домой, а девочка продолжает находиться в больнице.
По данным отделения пропаганды Нижнетагильского ГИБДД, авария произошла в 11:15 утра. Газель, по сообщениям очевидцев, 10-го маршрута, ехала практически полная. На перекрестке, двигаясь по Серова, водитель 1981 года рождения начал поворачивать налево на Пархоменко. В этот момент навстречу ему по улице Серова прямо быстро ехал КАМАЗ-65115 под управлением мужчины 1986 года рождения. Удар был очень сильный, КАМАЗ протащил маршрутку на некоторое расстояние, и от удара она подалась набок, едва устояв на колесах.
Сейчас специалисты разбираются в том, кто из водителей был виноват в аварии, изучаются все подробности происшествия.
Фотографии предоставлены отделением по пропаганде Нижнетагильского ГИБДД.
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