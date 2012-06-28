Вот что значит настоящий верный друг! Инспектор ГИБДД помог приятелю уйти от ответственности

Инцидент произошёл год назад. 40-летний старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД по телефону дал указание коллеге отпустить нарушителя правил дорожного движения. О взятке пока речи не идёт. Следователи говорят, что основанием для приказа послужила всего лишь личная просьба водителя, нарушившего правила. Правда, по некоторым данным, одним лишь этим случаем дело не ограничилось. Сейчас следователи собирают доказательства вины старшего инспектора ГИБДД.