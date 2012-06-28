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Вот что значит настоящий верный друг! Инспектор ГИБДД помог приятелю уйти от ответственности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вот что значит настоящий верный друг! Инспектор ГИБДД помог приятелю уйти от ответственности

28 июня 2012, 09:13ПроисшествияЕвгения
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